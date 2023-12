Κοινωνία

Καλαμάκι - Βία ανηλίκων: Επίθεση “30 εναντίον 7” και μάλιστα με κουκούλες

Πώς είναι στην υγεία τους τα ανυποψίαστα θύματα της επίθεσης και πού οδεύουν οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Άλλο ένα, ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό βίας με δράστες ανήλικους σημειώθηκε στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, αυτή τη φορά στην περιοχή του Καλαμακίου, όπου εναντίον επτά ανηλίκων, εξαπέλυσαν επίθεση, τριάντα (!) δράστες, επίσης ανήλικοι, οι οποίοι μάλιστα φορούσαν κουκούλες για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους.

Πρόκειται για τρία αγόρια και τέσσερα κορίτσια τα οποία δέχθηκαν αυτή τη βίαιη επίθεση κυριολεκτικά “από το πουθενά”, ενώ κάθονταν ανυποψίαστα στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι κουκουλοφόροι φορούσαν σκληρά γάντια μηχανής και με αυτά χτυπούσαν τα τρία αγόρια 14 ετών, ένα εκ των οποίων χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε. Το δεύτερο αγόρι έτρεξε να κρυφτεί σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ το τρίτο κατάφερε να γλιτώσει αποκλειστικά και μόνο από τύχη, επειδή ήταν κοντά στο σπίτι του. Φίλος των θυμάτων της επίθεσης μαζί με τη μητέρα του προσπάθησαν να βρουν τους δράστες, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρονται να έχουν εντοπιστεί τέσσερα από τα άτομα που έκαναν την επίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα, κεντρικότερα και πιο πολυσύχναστα σημεία στην περιοχή.

