Μακρόν σε Πούτιν: Δεν έχω αλλάξει αριθμό τηλεφώνου…

Μακρόν και Πούτιν δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Παρασκευή (15/12) ότι «δεν έχει αλλάξει αριθμό τηλεφώνου» και ότι είναι πάντα διαθέσιμος για επικοινωνία, εάν ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει να κάνει «σοβαρές προτάσεις» για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Εάν ο πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί διάλογο και έχει σοβαρές προτάσεις για να υπάρξει πρόοδος, έξοδος από τη σύγκρουση και για την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης, η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και επομένως τα συμφέροντα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, θα του μιλήσω στο τηλέφωνο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου μετά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Γαλλία θα είναι πάντα στην περίπτωση αυτή «μια δύναμη που θα βοηθήσει και που θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να έχει ένα αποτέλεσμα», συνέχισε ο Μακρόν υπενθυμίζοντας τις προσωπικές του προσπάθειες να εμποδίσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και μετά, να τη σταματήσει κατά τους πρώτους μήνες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι είναι πάντα πρόθυμος για διάλογο με τον Γάλλο ομόλογό του αλλά ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έβλεπε κάποιο νόημα σε αυτό και συνεπώς σταμάτησε κάθε επαφή.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Γαλλία. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, ο Γάλλος πρόεδρος έκοψε τις σχέσεις του με εμάς», δήλωσε ο Πούτιν στη μεγάλη ετήσια συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Μόσχα.

«Εάν ενδιαφέρεται (για διάλογο σ.σ.), είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε. «Εάν ο Γάλλος πρόεδρος δεν θέλει επικοινωνία μαζί μας, δεν το κρίνω», τόνισε.

