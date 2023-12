Κοινωνία

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου από πολλά λιμάνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται λόγω των ανέμων που φτάνουν τοπικά και τα 9 μποφόρ.

-

Ανεκτέλεστα παραμένουν ορισμένα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από Λαύριο για Κέα ενώ κλειστή είναι η πορθμειακή γραμμή Αρκίτσα-Αιδηψός.

Από τον Βόλο επρόκειτο να εκτελεστεί μόνο ένα δρομολόγιο και να φθάσει μέχρι τη Σκιάθο, όμως δεν κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει το ταξίδι του και να φτάσει στον προορισμό του, που ήταν το λιμάνι της Σκιάθου, το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο SuperStar της Seajets. Το πλοίο, αν και έφτασε κοντά στην Σκιάθο, δεν κατάφερε να προσεγγίσει και για την ασφάλεια των επιβατών, αποφασίστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι του Βόλου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Καβάλα-Πρίνου Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Στη γραμμή Κεραμωτή- Λιμένα Θάσου τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται μόνο με κλειστού τύπου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων που μπορεί να δημιουργηθούν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο

Αθήνα – Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημότη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί