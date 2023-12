Κοινωνία

Αράχωβα - Όλιβερ: Δίνονται 10000 ευρώ για πληροφορίες

Ποιος προσφέρει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης βασανισμού του σκύλου που έφυγε από την ζωή.

Πρώην υποψήφιος βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων και φιλόζωος προσφέρει 10.000 ευρώ σε όποιον με αποδείξεις, βοηθήσει τις αρχές στις έρευνες σχετικά με τον τραγικό θάνατο του χάσκι στην Αράχωβα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Απόστολος Καρακατσάνης, ήρθε η ώρα να μπει ένα φρένο στην κτηνωδία και να μπουν στη φυλακή οι εγκληματίες.

Ο Καρακατσάνης πριν από έξι ημέρες προσέφερε 5.000 ευρώ για τον ίδιο λόγο αλλά καθώς δεν υπήρξε πρόοδος στις έρευνες θεώρησε σκόπιμο να αυξήσει το ποσό, παρόλο που όπως λέει ο ίδιος δεν του περισσεύουν χρήματα και παρότι δέχεται πόλεμο από κάποιους που τον κρίνουν με λάθος τρόπο.

Ο ίδιος μάλιστα καλεί όποιον θα ήθελε να μάθει κάποια πράγματα για εκείνον να ρίξει μια ματιά στο προφίλ του και να δει το έργο του αλλά και αυτό των συνεργατών του.

Τι έγραψε στην ανάρτησή του

«Ο σαδισμός εναντίον των ζώων δεν είναι κάτι νέο. Σε αρκετές χώρες μάλιστα επιτρέπεται νόμιμα η κτηνοβασία! Σε άλλες πάλι απλά τα σκοτώνουν ως στόχους ειδικά σκύλους, γάτες. Στην Ελλάδα έχουμε άσχημα παραδείγματα, που έχει αποδειχτεί πως υπάρχουν αρκετοί άρρωστοι, που ξεσπούν το μένος τους στα ζώα. Τελευταίο παράδειγμα ο Όλιβερ. Τον γνώριζα; Όχι. Γνωρίζω όμως πολύ καλά, όταν πάει κάτι να καλυφτεί για να γλιτώσει ένας οι περισσότεροι δράστες. Επειδή λοιπόν πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την κτηνωδία και να μπουν οι εγκληματίες στην φυλακή!

Από άκρη σε άκρη σε όλη την χώρα. Αποφάσισα να βάλω κ εγώ ένα λιθαράκι, και να το ενώσω με αρκετούς ακόμα ανθρώπους που αγωνίζονται τόσα χρόνια για τα δικαιώματά των ζώων. Σταματήστε να κάνετε ανόητες συγκρίσεις. Σταματήστε να τρώτε τον σανό όπως σας τον σερβίρουν. Ψάξτε λίγο. Και θα βρείτε πάρα πολλά γεγονότα, άσχημα μεν, ενδιαφέρον δε. Έμενα προσωπικά δεν μου περισσεύουν 10.000.

Είναι όμως απόφασή μου, να τα διαθέσω για έναν σκοπό που θεωρώ σωστό. Όσοι με ξέρουν γνωρίζουν την δράση μου στην πολιτική προστασία. Τι προσφέρω και συνεχίζω να προσφέρω. Είτε στο δάσος είτε στον κόσμο. Όσοι όσες δεν με ξέρετε πριν με πικροχολήσετε κάντε μια βόλτα στο προφίλ μου. Δείτε το έργο και έμενα και όσων συνεργάζομαι. Και μετά κάντε και μια αυτοκριτική δίκη σας. Λυπάμαι πραγματικά για τον σκατόκοσμο που καλούμαι να ζήσω και θα αντιστέκομαι πάντα εντόνως και όσο χτυπάει η καρδιά μου.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα μιλήσετε άσχημα για έμενα. Και για το τι κάνω. Κάντε έστω μια καλή πράξη και μετά βρίστε με. Εγώ έχω συνηθίσει να με κράζουν. Εσείς όμως θα έχετε κάνει μια καλή πράξη πρώτα. Λυπάμαι μόνο που δεν μπορώ να κάνω περισσότερα. Λυπάμαι που σε αυτή την σάπια κοινωνία. Το να προσπαθείς να κάνεις κάτι άσωστο είναι παράδειγμα προς αποφυγήν! Καλό σας βράδυ είτε είστε φίλοι είτε θέλετε να ονομάζεστε εχθροί μου…».

Η ανάρτησή του:

