Ταΰγετος: Αγνοείται κυνηγός – Eπιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ

Σε εξέλιξη έρευνα και επιχείρηση διάσωσης του από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας

Συναγερμός έχει σημάνει για τον εντοπισμό ενός κυνηγού στον Ταΰγετο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η Ο.Ο.Ε.Δ της Μονάδας της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, έχει ξεκινήσει έρευνα και επιχείρηση διάσωσης.

Η ομάδα που ξεκίνησε την έρευνα και την επιχείρηση διάσωσης του ενός ατόμου αποτελείται από 5 άτομα με επικεφαλής έναν αξιωματικό.

Σύμφωνα με το pelop.gr, πρόκειται για έναν κυνηγό, το στίγμα του οποίου υπάρχει και η 6η ΕΜΑΚ βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του, ενώ ενδέχεται να βρίσκεται σε δύσβατο σημείο.

