“I LOVE Σου Κου” - Αρναούτογλου: το “ανθρωπάκι”, το “κρυφό” βίντεο για τον γιό του και η εκπομπή που αγαπά (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην Μπέτυ Μαγγίρα για τα γενέθλια του, το βίντεο που έγραψε για να το δει ο γιός του μετά από 10 χρόνια, την αδυναμία να διαχειριστεί την επιτυχία του, το βάρος του και το Άγιο Όρος.

Σε μια εκ βαθέων, άκρως συγκινητική και ασυνήθιστη συνέντευξη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην Μπέτυ Μαγγίρα και στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου» του ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερωτήσεις ως παίκτης του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» που παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία.

Μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε ποιος είδος εκπομπής προτιμά να παρουσιάζει, λέγοντας πάντως πως με ότι καταπιάνεται δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Συνομιλώντας με την Μπέτυ Μαγγίρα είπε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να κάνει ξανά πρωινή εκπομπή, χαρακτήρισε άκρως ενδιαφέρον το talk show διότι «είναι μια εκπομπή που από το μηδέν, με έναν άνθρωπο που έχεις απέναντι σου, πρέπει να δημιουργήσεις μια κατάσταση για δύο ώρες που να έχει ενδιαφέρον».

Όπως είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, «πριν από δύο χρόνια μου πρότειναν να κάνω την «Φάρμα» στον ΑΝΤ1 και αρνήθηκα, αλλά αν την έκανα, θα έδινα τα πάντα για να την κάνω το δυνατόν καλύτερα», λέγοντας πως η προτίμηση του κλίνει τελικώς προς το τηλεπαιχνίδι, όπως ο «Εκατομμυριούχος», τον οποίο ζήτησε ο ίδιος από τα στελέχη του ΑΝΤ1 να αναλάβει ως παρουσιαστής.

«Για να πετύχει κανείς στην τηλεόραση κυρίως χρειάζεται δουλειά», είπε ο παρουσιαστής, αναγνωρίζοντας πως χρειάζεται και ταλέντο και δημόσιες σχέσεις και άλλες συνθήκες, αλλά χωρίς δουλειά τίποτα δεν μπορεί να είναι καλό και με διάρκεια.

«Οι φόβοι είναι ακόμη μακιγιαρισμένοι», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφερόμενος και στον τίτλο του βιβλίου του και αποκρινόμενος σε ερωτήσεις της Μπέτυς Μαγγίρα είπε, μεταξύ άλλων, «δεν έχω ξεπεράσει τις φοβίες μου. Απέναντι σου έχεις ένα «ανθρωπάκι», υπάρχουν άντρες που βρήκαν τα κότσια και έκαναν πράγματα με την ψυχή τους. Όταν θα ξυπνήσω και θα πω «δεν φοβάμαι» θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στις επισκέψεις του στο Άγιο Όρος λέγοντας ότι εκεί πάλεψε με τον εγωισμό του, μίλησε για την περίοδο που δεν μπορούσε να διαχειριστεί την επιτυχία του στην τηλεόραση και τα χρήματα που κέρδιζε και ζήτησε την βοήθεια ειδικού, απάντησε για την σχέση με τα συγγενικά πρόσωπα του και είπε ότι «έχω δώσει τα πάντα ως γιός», ενώ μίλησε και για τον δικό του γιό, τον δεκάχρονο Αναστάση.

«Σήμερα που γίνομαι 50 χρόνων και ευχαριστώ τον Θεό που έχω φτάσει μέχρι εδώ και για όσα έχω ζήσει, μίλησα στην κάμερα με τον γιό μου, που είναι 10 ετών, χωρίς να είναι ο γιός μου μπροστά. Μίλησα 30 λεπτά στον γιο μου, κοιτώντας την κάμερα. Αν προλάβω στα 20-25 χρόνια του, να του τα πω και να τα καταλάβει, δεν θα χρειαστεί να δει το βίντεο. Αν δεν προλάβω, έχω πει σε έναν άνθρωπο να του το δώσει το βίντεο για να το δει», είπε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος στην αρχή της συνέντευξης, υποδεχόμενος στο πλατό την Μπέτυ Μαγγίρα έσβησε και το κεράκι στην τούρτα που του πήγε η παρουσιάστρια της εκπομπής «I LOVE Σου Κου».

