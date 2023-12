Αθλητικά

Λαμία - Βόλος: Σπουδαίο διπλό για τους Βολιώτες

Ο Γκαρσία άνοιξε το σκορ για τον Βόλο στο 56' και ισοφάρισε στο 71' ο Καρλίτος

Άλμα σωτηρίας για τον Βόλο μέσα στο «Αθανάσιος Διάκος». Η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ κατάφερε να επικρατήσει της Λαμίας με 2-1 και να φτάσει έτσι τους 14 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι Λαμιώτες από την άλλη έμειναν στους 16 και την 7η θέση, συνεχίζοντας τα άσχημα αποτελέσματα στο τελευταίο διάστημα.

Ο Λεωνίδας Βόκολος κατέβασε τη γηπεδούχο Λαμία με 4-2-3-1. Ο Κοσέλεφ ήταν στα δοκάρια με τους Σιμόν, Τζανετόπουλο, Παπαδόπουλο και Σίντκλεϊ μπροστά του. Παρτνέρ του Τζανδάρη στον άξονα ήταν ο Σαντάνα. Τσιλούλης, Σλίβκα και Τόσιτς ήταν πίσω από τον Καρλίτος.

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον φιλοξενούμενο Βόλο και ο Άνχελ Λόπεθ. Ο Κόστιτς ήταν στα δοκάρια με τους Άλχο, Καλογερόπουλο, Σιέλη και Ασλανίδη στην τετράδα της άμυνας. Παρτενέρ του Τσοκάνη στον άξονα ήταν ο Γκλάβτσιτς. Μύγας, Κόμπα και Γκαρσία ήταν η τριπλέτα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μωραΐτη.

Η Λαμία θέλησε να μπει δυνατά στο δεύτερο μέρος και απείλησε με κεφαλιά του Τζανετόπουλου στο 51'. Ωστόσο οι Θεσσαλοί πάτησαν γκάζι. Στο 54' ο Μύγας βρήκε χώρο, σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Κοσέλεφ. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε και το γκολ. Ο Άλχο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Γκαρσία πήρε την καρφωτή κεφαλιά και άνοιξε το σκορ.

Η Λαμία προσπάθησε να βρει απάντηση και την βρήκε στο 71ο λεπτό. Ο Σιμόν έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Καρλίτος κατάφερε να προλάβει τον Σιέλη και η μπάλα πέρασε την γραμμή για το 1-1. Το γκολ μάλιστα επικυρώθηκε μετά από εξέταση στο VAR για περίπου τέσσερα λεπτά.

Ο Βόλος πήρε ξανά προβάδισμα στο 80'. Ο Κόμπα με σουτ με το κουντεπιέ μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τη βοήθεια κιόλας του δοκαριού. Μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να δώσουν εκ νέου μία απάντηση, είχαν ευκαιρίες, αλλά οι Θεσσαλοί διατήρησαν το προβάδισμα έως το φινάλε.

ΛΑΜΙΑ: Κοσέλεφ, Σιμόν, Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Σίντκλεϊ, Τζανδάρης, Σαντάνα (46' Λόνγκο), Τόσιτς (81' Στάνκο), Σλίβκα, Τσιλούλης (90' Μαρτίνες), Καρλίτος

ΒΟΛΟΣ: Κόστιτς, Μύγας, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Ασλανίδης, Άλχο, Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς, Κόμπα (90' Τρουιγέ), Γκαρσία, Μωραΐτης (78' Ντέλετιτς).

