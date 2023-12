Κόσμος

Μεξικό: Δεκάδες νεκροί σε ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια γιορτής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η εισαγγελία του Γκουαναχουάτο για το αιματηρό περιστατικό

-



Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Κυριακής σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας γιορτής στην πόλη Σαλβατιέρα της Πολιτείας Γκουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

“Έως τώρα, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους”, δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X η εισαγγελία του Γκουαναχουάτο, μια από τις πιο βίαιες Πολιτείες του Μεξικού λόγω της παρουσίας εγκληματικών συμμοριών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Προϋπολογισμός: Υπερψηφίστηκε με 158 “ναι”

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί μια τυχόν απόπειρα κατά της εθνικής μας κυριαρχίας

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Γνωστοί στην αστυνομία οι δράστες