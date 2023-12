Κοινωνία

Καταδίωξη στο Χαϊδάρι: Διασωληνωμένος είναι ο δεύτερος αστυνομικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο νεαρός αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο μετά από καταδίωξη, όπου έχασε τη ζωή του ο συνάδερφός του.

-

Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που έγινε κατά την καταδίωξη κλεμμένου οχήματος από την Νίκαια στο Χαϊδάρι.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η καταδίωξη των Ρομά, που είχαν κλέψει το αυτοκίνητο από τη Νίκαια έγινε από δύο μηχανές της ΔΙΑΣ και οι δράστες οδηγήσαν τους αστυνομικούς στην Εθνική Οδό. Το καταδιωκόμενο όχημα έκανε επικίνδυνο ελιγμό και όταν και η μηχανή της ΔΙΑΣ έκανε το ίδιο, «καρφώθηκε» πάνω στο αυτοκίνητο.

Για το περιστατικό συνελήφθη 20χρονος Ρομά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Δημοσθένης Πάκος τόνισε το αίτημα των αστυνομικών να αναγνωριστεί ως επικίνδυνο το επάγγελμά τους. Το ίδιο είπε και ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος, σε δηλώσεις που έκανε έξω από το Θριάσιο.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικόνομου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Άλλος ένας Έλληνας αστυνομικός έπεσε στο βωμό του καθήκοντος, προσπαθώντας να προστατεύσει την κοινωνία από εγκληματικά στοιχεία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.. Το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί να ανταποκριθεί τόσο στην πανδημία βίας και παραβατικότητας, που μαστίζει το δυτικό κόσμο, όσο και στη δυσπιστία μέρους της κοινωνίας απέναντι στο αστυνομικό έργο. Με απόλυτη υπηρεσιακότητα και αυταπάρνηση προσφέρουν πολλά, σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και αξίζουν καθολικής αναγνώρισης και στήριξης».

Ειδήσεις σήμερα:

Τύρναβος: Άλογο βρέθηκε νεκρό, δεμένο σε κολώνα (βίντεο)

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση - Πότε ανοίγει το myΘέρμανση για το ηλεκτρικό ρεύμα