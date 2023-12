Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Οι ιερείς μπορούν να ευλογούν τα ομόφυλα ζευγάρια

Η απόφαση αυτή ξεπερνά προηγούμενη απαγόρευση που υπήρχε. Τι αναφέρει για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, ο πάπας Φραγκίσκος έδωσε την συγκατάθεσή του στο να μπορούν οι καθολικοί ιερείς να ευλογούν τα ομόφυλα ζευγάρια ξεπερνώντας, με τον τρόπο αυτό, προηγούμενη απαγόρευση που είχε δημοσιοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Βατικανού.

Καθίσταται σαφές, όμως, ότι αυτό δεν σημαίνει πως επιτρέπεται ο θρησκευτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών και ότι "δεν επιτρέπονται, παράλληλα, θρησκευτικές τελετές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση με τέλεση γάμου".

Είναι η πρώτη φορά που η Καθολική Εκκλησία εκφράζεται ξεκάθαρα επί του θέματος, με αναφορά σε "ευλογία υπέρ της υγείας, της αλληλοβοήθειας, της συμπαράστασης και την ψυχική γαλήνη" των ομόφυλων ζευγαριών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό, ο πάπας Φραγκίσκος, τάχθηκε υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών, εγκρίνοντας απόφαση του «υπουργείου» του Βατικανού, αρμόδιου για την ορθότητα της πίστεως.

