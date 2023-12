Κοινωνία

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Μαντίνειας και Κυνουρίας, Αλέξανδρος

Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας προκάλεσε η είδηση ότι ο Μητροπολίτης Μαντίνειας και Κυνουρίας, Αλέξανδρος, εκοιμήθη.

Εκοιμήθη σε ηλικία 87 ετών το πρωί της Τρίτης ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας, Αλέξανδρος, έπειτα από πολύμηνη ασθένεια που αντιμετώπιζε.

Να σημειωθεί, ότι ο μακαριστός τις τελευταίες τέσσερις ημέρες νοσηλευόταν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου και κατέληξε.

Ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1936 στο χωριό Πάπαρης Αρκαδίας. Αποφοίτησε από την Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου και κατόπιν φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ορθόδοξη Θεολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο τίτλος της μεταπτυχιακής του εργασίας ήταν «? Μητροπολιτικός ?ερός Ναός ?γίου Βασιλείου Τριπόλεως».

Εξελέγη Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τον Μάιο του 1984. Το 1985 προχώρησε στην ίδρυση Ιερατικής Επιμορφωτικής Σχολής στην Ναύπακτο για την εκπαίδευση νέων κληρικών, ενώ κατά το ίδιο έτος άρχισε να εκδίδεται υπό την διεύθυνση του το εκκλησιαστικό περιοδικό «Εκκλησιαστική Ναυς».

Το 1986 προχώρησε στην ίδρυση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην Ναύπακτο, υπό την εποπτεία της Μητρόπολης.

Επί των ημερών του επίσης στην Ναύπακτο οργανώθηκε Διορθόδοξο Συνέδριο με την συμμετοχή των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών Αλεξανδρείας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Πράγας, και υπό την γενική εποπτεία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ.

Τον Ιανουάριο του 1995 εξελέγη Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας. Η ενθρόνισή του τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως στις 26 Φεβρουαρίου 1995.

Το 2016 ήταν μέλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης.

