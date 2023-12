Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα – βιασμός: Ασθενής έκανε μήνυση σε νοσηλευτή νοσοκομείου

Η καταγγελία της νεαρής σε βάρος του νοσηλευτή αποκάλυψε το παρελθόν του.

Μήνυση για βιασμό κατά νοσηλευτή του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» κατέθεσε μία 25χρονη ασθενής.

Το καταγγελθέν περιστατικό έλαβε χώρα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, όταν η νεαρή ασθενής πήγε επειδή είχε πρόβλημα στο έντερό της.

Ο 45χρονος νοσηλευτής την πλησίασε για να της παράσχει υποτίθεται βοήθεια, την θώπευσε σε συγκεκριμένο σημείο του σώματός της με την αιτιολογία ότι… την εξετάζει και της έλεγε και διάφορες φράσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Όταν η νεαρή έκανε εξετάσεις τις οποίες είδε γυναίκα γιατρός, και ενώ ευτυχώς ήταν «καθαρές» εκμυστηρεύθηκε στην Επιμελήτρια, τι είχε συμβεί.

Η γιατρός αφού άκουσε όλες τις λεπτομέρειες, κατήγγειλε στην Αστυνομία την πράξη του νοσηλευτή. Άμεσα αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών προσήγαγαν τον εργαζόμενο του Νοσοκομείου στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού και η υπόθεση εξετάζεται με προσοχή προκειμένου να διασταυρωθούν οι αναφορές που έγιναν. Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης διέταξε ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για το καταγγελθέν περιστατικό. Θα πρέπει να τονισθεί πως ο συγκεκριμένος νοσηλευτής έχει «συλληφθεί» άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να προβαίνει σε παρόμοιες ενέργειες.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, ο 45χρονος, ο οποίος είχε προσαχθεί, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

Ο νοσηλευτής πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

