Καταδίωξη στο Χαϊδάρι - Πατέρας αστυνομικού: Ποιος θα φέρει το παιδί μου πίσω;

Ανείπωτος ο θρήνος για τους γονείς και τον επίσης αστυνομικό αδελφό του, ο οποίος υπηρετεί στα ΜΑΤ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο 29χρονος αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας 18/12/2023 κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Αθηνών–Κορίνθου, μετά από σήμα για κλοπή αυτοκινήτου από τη Νίκαια Αττικής, με τον 32χρονο συνάδελφό του να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ανείπωτος ο θρήνος για τους γονείς και τον επίσης αστυνομικό αδελφό του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr υπηρετεί στα ΜΑΤ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Ο πατέρας του μιλώντας για το χαμό του παιδιού του είπε «Δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα. Τι να πω τώρα για το παιδί μου… Πού θα βρω τρόπο να ζήσω; Ποιος θα μου φέρει το παιδί μου πίσω;».

Η μηχανή που επέβαινε μαζί με 32χρονο συνάδελφό του προσέκρουσε σε προπορευόμενο περιπολικό, που ακινητοποιήθηκε απότομα όταν ο οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος έκανε επικίνδυνο ελιγμό. Αποτέλεσμα ο πατρινός ένστολος να «σβήσει» και ο συνεπιβάτης του να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ένας εκ των δραστών.

Η κηδεία του αστυνομικού θα τελεστεί την Τετάρτη στις 2μ.μ. στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών.

