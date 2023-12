“Το Πρωινό” - Μιχάλης Οικονόμου: Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω μία ΛΟΑΤΚΙ οικογένεια (βίντεο)

Life

Την θέση της εκκλησίας για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών κλήθηκε να εκφράσει ο Μιχάλης Οικονόμου στο "Πρωινό" το πρωί της Τρίτης.

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να κάνει έκκληση προς σκέψη των παιδιών που μεγαλώνουν με τα ομόφυλα ζευγάρια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Οικονόμου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι ναι μεν γονιός σε μια ΛΟΑΤΚΙ οικογένεια αλλά είμαι και ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι λογικό η εκκλησία να ψηφίσει κατά του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω όμως λίγο να σκεφτεί αυτά τα παιδιά».

«Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η οικογένεια η πυρηνική, δεν κινδυνεύει από τις διαφορετικές οικογένειες. Τις ίδιες αγωνίες έχουμε, τα ίδια θέλουμε για τα παιδιά μας. Μακάρι να μπορούσαμε να ανοίξουμε τα σπίτια μας, όλες εμείς οι οικογένειες, και να δουν ότι είναι σπίτια κανονικά» δήλωσε επίσης.

Όπως είπε ο Άγιος Παϊσιος όταν πήγε κάποιος να του εξομολογηθεί ότι είναι ομοφυλόφυλος του είπε πως «αυτή είναι η φύση σου και αυτό που μπορείς να αλλάξεις είναι το να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να βοηθάς περισσότερο τους γύρω σου», ενώ τόνισε πως «η πυρηνική οικογένεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από εμάς και ο Χριστός τη γέννηση του οποίου γιορτάζουμε σε λίγες μέρες ευλογεί όλα τα παιδιά και τα δικάς μας».

Ενώ είπε πως «μιλώ με μητροπολίτες και γέροντες στο Άγιο Όρος και προσεύχονται για το παιδί μας και είναι υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών».

