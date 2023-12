Παράξενα

19χρονος: Τον έκλεψαν στο Μοναστηράκι και τον πυροβόλησαν στο Ζεφύρι... την ίδια μέρα

Πως ο νεαρός έπεσε θύμα της ίδιας ομάδας δραστών, σε διαφορετικά περιστατικά, μέσα σε λίγες ώρες, σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Τρεις άντρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ, έπειτα από ληστεία σε βάρος 19χρονου. Οι δράστες αφού έκλεψαν το κινήτο του 19χρονου διέφυγαν. Στην συνέχεια τον συνάντησαν στην περιοχή του Ζεφυρίου, όπου και πυροβόλησαν εναντίον του με κυνηγετική καραμπίνα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

"Συνελήφθησαν 3 άτομα από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. μετά από ληστεία σε βάρος 19χρονου στο Μοναστηράκι και την εν συνεχεία εξαπόλυση πυρών προς το μέρος του στην περιοχή του Ζεφυρίου

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες την 16-12-2023 από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στην περιοχή του Ζεφυρίου, 3 άτομα, ηλικίας 34, 36 και 41 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι ευρισκόμενοι στο Μοναστηράκι, αφαίρεσαν το κινητό 19χρονου με χρήση σωματική βίας και διέφυγαν.

Αργότερα, στην περιοχή του Ζεφυρίου ο 41χρονος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο με συνεπιβάτες τον 36χρονο και τον 34χρονο, πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 19χρονου θύματος και συγγενικού του προσώπου, οι οποίοι κινούνταν ομοίως με αυτοκίνητο.

Κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο όχημα και οδήγησαν τους κατηγορούμενους στο Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους και στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

μαχαίρι και

θήκη κυνηγετικού όπλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών."

