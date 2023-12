Τεχνολογία - Επιστήμη

“Πειρατεία” συνδρομητικών καναλιών: Χειροπέδες για παράνομες μεταδόσεις

Συνελήφθη ένας άνδρας κατηγορούμενος για «πειρατεία» συνδρομητικών καναλιών.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνελήφθη την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, 54χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με παράνομο διαμοιρασμό τηλεοπτικού σήματος συνδρομητικών καναλιών και ειδικότερα για παράνομη ζωντανή μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων, χωρίς άδεια από την αποκλειστικά δικαιούχο εταιρία.

Κατόπιν μεθοδικής και εμπεριστατωμένης έρευνας και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων διακριβώθηκε η εμπλοκή του 54χρονου στην υπόθεση, ενώ από έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

Η/Υ, στον οποίο εντοπίσθηκαν διαδικτυακές εφαρμογές που έδιναν τη δυνατότητα θέασης συνδρομητικών καναλιών, χωρίς καταβολή της νόμιμης συνδρομής αλλά και δυνατότητα διαμοιρασμού αυτών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

