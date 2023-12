Πολιτισμός

Αλεξανδρούπολη: Μαθητής κατέκτησε υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια

H υποτροφία ήρθε ύστερα από ένα σερί επιτυχιών σε διαγωνισμούς, συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Επιστημόνων και στην απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στην ηλικία των 16 χρόνων

Μαθητής από την Αλεξανδρούπολη, επιλέχθηκε ως φοιτητής με πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (UPENN) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Όπως αναφέρει το gnomionline.gr, ο Δημήτρης Δελιακίδης, μαθητής της Γ΄τάξης του 4 ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, ανοίγει τα φτερά του για σπουδές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Μετά από ένα ταξίδι επιτυχιών ανάμεσα σε διαγωνισμούς , συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα Επιστημόνων και στην απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στην ηλικία των δεκαέξι χρόνων ήρθε και μια από τις μεγαλύτερες επιβραβεύσεις, μετά από εξετάσεις στο Αμερικανικό Σύστημα Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που είναι η επιλογή του στο τμήμα Electrical Engineering and Applied Sciences του Πανεπιστημίου UPENN με πλήρη υποτροφία στη διάρκεια των σπουδών του.

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας εύχονται θερμά συγχαρητήρια στον Δημήτρη Δελιακίδη καθώς μετά από μεγάλες προσπάθειες και υπομονή οι κόποι του ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.

«Ένα αποτέλεσμα υπομονής και επιμονής, αρετές που πάντα με κάποιο τρόπο , σε κάποιο χρόνο ανταμείβονται. Συγχαρητήρια Δημήτρη και καλή επιτυχία στο δρόμο που θα ακολουθήσεις! Θερμά συγχαρητήρια».

