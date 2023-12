Κοινωνία

Καταδίωξη - Χαϊδάρι: Πότε θα γίνει η κηδεία του 29χρονου αστυνομικού

«Χάθηκε ο αδερφός μου και θα κοιτάμε για μία κλοπή που αύριο θα είναι έξω;» δήλωσε ο 33χρονος αδελφός του αδικοχαμένου Χρήστου

Στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών, στις 2μ.μ., θα τελεστεί σήμερα Tετάρτη 20/12/2023 η κηδεία του 29χρονου αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του σε καταδίωξη στην ΕΟ Αθηνών–Κορίνθου, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οδύνη και σπαραγμός για τον άδικο χαμό του νεαρού ένστολου Πατρινού, ο αδελφός του οποίου είναι επίσης αστυνομικός και υπηρετεί στα ΜΑΤ στην Πάτρα.

Σπαρακτικά λόγια του πατέρα του «ασχολήθηκαν με την Αστυνομία, γιατί δεν υπήρχε δουλειά στην Πάτρα. Πήγε ο ένας, μετά ήρθε και ο άλλος. Καλύτερα να μου κόβονταν τα χέρια, να μην τον άφηνα να πάει. Αντίρρηση δεν είχα, φόβο είχα…». Ο πρωτότοκος γιος του ήταν εκείνος που ενημέρωσε τους γονείς για τον θάνατο του αδελφού του.

Χθες, συνελήφθη 17χρονος ρομά για την θανάσιμη καταδίωξη. Φέρεται πως είχε εμπλακεί και το 2022 στην καταδίωξη του Περάματος, όπου έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών ομοφύλος του. «Ξέρω ότι έχει συλληφθεί ένας άνθρωπος. Δεν νιώθω καλύτερα. Τι να νιώσω; Δικαίωση; Δεν υπάρχει κάποια δικαίωση. Χάθηκε ο αδερφός μου και θα κοιτάμε για μία κλοπή που αύριο θα είναι έξω;» δήλωσε ο 33χρονος αδελφός του αδικοχαμένου Χρήστου.

«Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι η επικινδυνότητα του επαγγέλματος του αστυνομικού δεν μπορεί να συγκριθεί με πολλά επαγγέλματα και είναι λάθος διαχρονικό των κυβερνήσεων που δεν την έχουν αναγνωρίσει νομοθετικά» δήλωσε ο αναπληρωτής συντονιστής του Τμήματος Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

