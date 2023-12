Πολιτισμός

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη

-





Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Μιχαλακόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία θα γίνει στη 1: 00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ηθοποιός Μαρία Καβουκίδου σε ανάρτησή της για την κηδεία του Γιώργου Μιχαλακόπουλου ανέφερε: «Θερμή παράκληση αντί στεφάνων στη μνήμη του ενισχύουμε το “Σπίτι του ηθοποιού” και το Τ.Α.Σ.Ε.Η.».

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Δεκεμβρίου

Καιρός - Τετάρτη: βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες