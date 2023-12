Life

Εορταστικό “5Χ5” με τον Θάνο Κιούση

Εκλεκτοί καλεσμένοι απαρτίζουν τις δύο ομάδες που παίζουν για καλό σκοπό, όχι απόγευμα, αλλά βράδυ στον ΑΝΤ1.

Τα Σάββατο 23 στις 21:00, το «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση φοράει τα γιορτινά του και το πλατό του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους καλεσμένους, που παίζουν για καλό σκοπό, στηρίζοντας το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στη πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα χριστουγεννιάτικο, λαμπερό, βραδινό «5Χ5» με καλεσμένους τους Ησαΐα Ματιάμπα, Παρθένα Χοροζίδου, Βίκυ Κάβουρα, Ντάνιελ Νούρκα και Ιζαμπέλλα Φούλοπ από τη θεατρική παράσταση «Άντρες με τα όλα τους» και τους Μάνο Πίντζη, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, Τερέζα Καζιτόρη, Αντώνη Καλομοιράκη, Εύη Κολιούλη από τη θεατρική παράσταση «Πες μου ότι είναι ψέμα».

Οι αγαπημένοι «αντίπαλοι» παίζουν για καλό σκοπό και απαντούν στις απρόβλεπτες ερωτήσεις του «5Χ5» με πολύ χιούμορ και ανεβασμένη διάθεση, για να κάνουν ακόμα πιο ευχάριστο το γιορτινό βράδυ του Σαββάτου μας.

Δείτε ένα απόσπασμα από την έναρξη του εορταστικού «5Χ5»:

Φέτος τις γιορτές, το «5Χ5» και ο Θάνος Κιούσης με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση υπόσχονται ακόμα περισσότερο παιχνίδι, εκπλήξεις και απίθανες στιγμές διασκέδασης! Όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος και σίγουρα αυτό το εορταστικό επεισόδιο θα είναι για όλους, ένα μεγάλο δώρο!

«5Χ5», με τον Θάνο Κιούση: Εορταστικό επεισόδιο Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ