Υεμένη: Οι Χούτι απειλούν με επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία

Οι Χούτι έχουν εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Ο ηγέτης του σιιτικού, υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος των Χούτι της Υεμένης, Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, προειδοποίησε σήμερα ότι η οργάνωσή του θα αρχίσει να εκτοξεύει πυραύλους κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον αναμιχθεί περισσότερο στις υποθέσεις της οργάνωσης του ή στοχοθετήσει την Υεμένη.

Ο αλ Χούθι προειδοποίησε επίσης άλλες χώρες να μην εμπλακούν σε ένα πολυεθνικό σχηματισμό που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Τρίτη για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επανειλημμένες επιθέσεις των Χούτι εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ.

Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν να αναμειγνύονται περισσότερο, οι Χούτι «δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα θέσουν στο στόχαστρο και τα πολεμικά αμερικανικά πλοία και τα συμφέροντά τους με πυραύλους», είπε ο αλ Χούθι, σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Οι Χούθτ έχουν εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Λωρίδας της Γάζας.

