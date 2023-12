Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: νεκρό το παιδί που μεταφέρθηκε στο “Αγλαΐα Κυριακού”

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία ενός 8χρονου που μεταφέρθηκε στο "Παίδων" με υψηλό.

Ένας 8χρονος κατέληξε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού το πρωί της Τετάρτης 20/12 από στρεπτόκοκκο. Το παιδί διακομίστηκε στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Το παιδάκι είχε μεταφερθεί με υψηλό πυρετό και πονόλαιμο.

Τα ξημερωματα της Τρίτης, οι γονείς του το μετέφεραν στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας που εφημέρευε και αμέσως κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθεί στην εντατική, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών το αγοράκι έχασε τη ζωή του.

Το παιδί όταν έφτασε στο Αγλαΐα Κυριακού είχε πυρετό και πονόλαιμο και όπως είπαν οι γονείς του ήταν με υψηλό πυρετό για πάνω απο 3 ημέρες. Οι γιατροί του έκαναν τεστ στρεπτόκοκκου και το παιδί σύμφωνα με πληροφορίες βγήκε θετικό στον στρεπτόκοκκο.

Ωστόσο αναμένεται και η νεκροψία για να διαπιστωθεί εάν αυτή ήταν η πραγματική αιτία του θανάτου.



Tα συμπτώματα του στρεπτόκοκκου που πρέπει να θορυβήσουν τους γονείς είναι ο υψηλός πυρετός που δεν πέφτει,που επιμένει, ο πόνος στο λαιμό και ενα δερματικό εξανθημα.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

"Αγόρι, 8 ετών, ελληνικής καταγωγής, προσήλθε στην εφημερία στις 18.12.2023, ξημερώματα 19.12.2023, 04:00, στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου, με ΙΧ, συνοδευόμενο από τους γονείς του, από την περιοχή των Δυτικών Προαστίων.

Παρουσίαζε αναπνευστική ανεπάρκεια και κυκλοφορική καταπληξία, σε έδαφος σηπτικού shock με αναφερόμενη εμπύρετη λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού από τετραημέρου.

Έγινε ανάνηψη με υγρά και χορήγηση τριπλού αντιβιοτικού σχήματος στα Εξωτερικά Ιατρεία και εισήχθη άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διασωληνώθηκε και υποστηρίχθηκε το κυκλοφορικό σύστημα με 3 ινότροπα. Χορηγήθηκε γ-σφαιρίνη. Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή στη ΜΕΘ και παρά την εντατική υποστήριξη όλων των συστημάτων, εμφάνισε καρδιακή ανακοπή και κατέληξε στις 09:44. Αναμένονται οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών για ανάδειξη πιθανού μικροβιακού παράγοντα.

Θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή."

