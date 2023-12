Επικοινωνία Ερντογάν – Αλ Σίσι για τη Γάζα

Κόσμος

Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του μίλησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι ισραηλινές επιθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη και οι προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας σχετικά με τη συνομιλία αναφέρεται:

«Ο πρόεδρός μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι ισραηλινές επιθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη και οι προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τις ισλαμικές χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει για να διασφαλιστεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην ενότητα.

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Σίσι, ο οποίος επανεξελέγη ως πρόεδρος της Αιγύπτου. Εξέφρασε την ευχή η νέα περίοδος να είναι ευοίωνη για τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου».

