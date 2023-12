Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι συνεργασίες και οι προβλέψεις της Πέμπτης

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Για δύσκολες μέρες για τις συνεργασίες έκανε λόγο η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» στις σημερινές της προβλέψεις.

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε ότι, από τον Ιανουάριο, θα είναι μία καλή περίοδος για τις συνεργασίες.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





