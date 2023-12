Αθλητικά

Νίκος Γκάλης στον ΑΝΤ1: Καιρός να αφήσουμε πίσω μας την οπαδική βία

ΤΙ είπε ο άσσος του ελληνικού μπάσκετ για τη διαγρονική μάστιγα του ελληνικού αθλητισμού και την ανάγκη υπερβασης.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, βρέθηκαν επί τάπητος, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, ανάμεσα στους αρμόδιους υπουργούς και τις 14 ΠΑΕ.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε για την οπαδική βία ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η οπαδική βία και ο χουλιγκανισμός υπονομεύουν τον αθλητισμό, απογοητεύουν τους υγιείς φιλάθλους, απομακρύνουν τους αθλητές από το στόχο, αποτρέπουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους από το να πάνε με ασφάλεια στο γήπεδο, να θαυμάσουν και να συμμετάσχουν»

