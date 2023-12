Πολιτική

Γεραπετρίτης - Απάντηση για “Ροζ Σημαία”: Το Προξενείο δεν είνα γκαλερί

Τι ανέφερε για την κριτική που δέχτηκε ότι πιέστηκε από τις πολιτικές αντιδράσεις της άκρας δεξιάς.

«Η ανάρτηση των εκθεμάτων δεν έγινε σε εκθεσιακό χώρο, αλλά στον χώρο του προξενείου. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για ειδικό χώρο. Το κάθε έργο βρίσκεται στο πεδίο της ελευθερίας της Τέχνης. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μια γκαλερί», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ και αναφερόμενος στη ροζ σημαία στο ελληνικό προξενείο, και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την απόσυρσή της.

«Τα όσα άκουσα είναι εντελώς ακραία […] Το να χαρακτηρίζομαι ακροδεξιός ή ανελεύθερος δεν έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα […] Η απόφαση για να κατέβει το συγκεκριμένο έργο πάρθηκε πολύ πριν το ζήτημα ανακινηθεί στη Βουλή […] Η εντολή είχε δοθεί, δεν επηρεάστηκε από κανένα άλλο γεγονός […] Η ανάρτηση των εκθεμάτων δεν έγινε σε εκθεσιακό χώρο, αλλά στον χώρο του προξενείου. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για ειδικό χώρο. Το κάθε έργο βρίσκεται στο πεδίο της ελευθερίας της Τέχνης. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μια γκαλερί […] Οφείλουμε να σεβόμαστε τους χώρους που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες».

