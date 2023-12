Κόσμος

Μακελειό στην Πράγα: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επίθεση του 24χρονου δράστη

Πώς περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της επίθεσης στο "Καλημέρα Ελλάδα" Έλληνας φοιτητής στην Πράγα.

Βίντεο στα οποία καταγράφεται η φονική δράση του 24χρονου μακελάρη στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, ο 24χρονος φοιτητής, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας ένα τυφέκιο με διόπτρα βγαίνει στο μπαλκόνι του 4ου ορόφου και ανοίγει πυρ προς τον δρόμο, ενώ έχουν φτάσει οι αστυνομικές δυνάμεις.

Φοιτητές κρέμονται από το περβάζι προκειμένου να καλυφθούν από τα αδιάκριτα πυρά του ενόπλου.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγονται άνδρες των αρχών να τον προκαλούν να ανοίξει πυρ εις βάρος τους, προκειμένου να τον κάνουν να εμφανιστεί, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα βολής εναντίον του.

Από τη δολοφονική επίθεση, νεκροί έπεσαν δεκάδες άνθρωποι, ενώ 25 τραυματίστηκαν. Ο δράστης βρέθηκε νεκρός σε αίθουσα της Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ δεν έχει γίνει σαφές αν αυτοκτόνησε.

Έλληνας φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε η επίθεση του μακελάρη μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και περιέγραψε τις πρώτες στιγμές "ακούσαμε σειρήνες, δεν καταλάβαμε στην αρχή τι συμβαίνει όμως αργότερα ειδαμε κόσμο να τρέχει προς το μέρος μας και αρχίσαμε να τρέχουμε και εμείς"

Ο ίδιος όπως ανέφερε δεν γνώριζε το δράστη, ενώ όπως είπε όλοι οι Έλληνες φοιτητές είναι καλά και ασφαλείς.





