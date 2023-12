Ουκρανία: Ρωσικό UAV έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο (εικόνες)

Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ήχησαν επίσης σε άλλες περιοχές της χώρας.

(εικόνα αρχείου)

Πολυκατοικία σε συνοικία του Κιέβου χτυπήθηκε χθες Πέμπτη αργά το βράδυ από ρωσικό drone-καμικάζι στην έκτη κατά σειρά αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, που έκαναν λόγο για δυο τραυματίες.

Πρόκειται για το πρώτο συμβάν του είδους με θύματα εδώ και καιρό στην ουκρανική πρωτεύουσα. Αν και το Κίεβο γίνεται πρακτικά κάθε νύχτα στόχος αεροπορικών επιδρομών, οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνουν πως καταρρίπτονται τα περισσότερα drones και οι περισσότεροι πύραυλοι της Ρωσίας από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Κηρύχθηκε συναγερμός αργά χθες βράδυ για αεροπορική επιδρομή. Λίγο αργότερα, ακούστηκαν καθαρά εκρήξεις στο κέντρο της πόλης καθώς η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριπτε UAVs, μετέδωσε ανταποκριτής του Γερμανικού Πρακτορείου. Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ήχησαν επίσης σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αρχικά ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε πως είχε αναλάβει δράση η αντιαεροπορική άμυνα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Πολυκατοικία «χτυπήθηκε από Shahed», drone ιρανικού σχεδιασμού που το Κίεβο λέει πως χρησιμοποιεί συνήθως η Μόσχα για τις επιδρομές, ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ μέσω Telegram.

