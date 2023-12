Αθλητικά

Έτο: Μήνυση σε βάρος του από την κόρη του

Η κόρη του πρώην διεθνούς άσου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του. Τι ζητάει.

Ο ιταλικός Τύπος αποκάλυψε ότι ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ, Σαμουέλ Ετό βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη μετά από μήνυση της κόρης του, Ανι Μπαράνκα. Αναγνωρισμένη ως η βιολογική κόρη του Καμερουνέζου πρώην διεθνούς άσου, μετά από τεστ DNA που επιβεβαιώθηκε με δικαστική απόφαση, η Μπαράνκα μήνυσε τον πατέρα της για «μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της οικογενειακής διατροφής».

Η ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport» αναφέρει ότι η 21χρονη Μπαράνκα, αποφάσισε να υποβάλει καταγγελία αφού είδε πολλές φορές τις προσπάθειές της να τον συναντήσει να αποτυγχάνουν. Η νεαρή γυναίκα θυμάται επίσης ότι ο Καμερουνέζος σταρ είχε διαταχθεί το 2015 να της καταβάλει διατροφή 10.000 ευρώ αλλά ότι ο Ετό «πάντα απέφευγε τις υποχρεώσεις του ως πατέρας».

«Η Ανι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητη, σπουδάζει μακριά από το σπίτι της και έχει την υποστήριξη της μητέρας της, η οποία μετά βίας καταφέρνει να της εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή. Βρίσκεται σε εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση, μετά από έλλειψη πατρικής φιγούρας, ενώ αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στον αρμόδιο για την υπόθεση, δικαστή.

