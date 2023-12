Life

“Rouk Zouk”: “Ο πρώτος από εμάς” παίζει την παραμονή των Χριστουγέννων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 σε ένα διαφορετικό και εορταστικό επεισόδιο του “Rouk Zouk” .

-

Όταν το «ROUK ZOUK» και η Ζέτα Μακρυπούλια μπαίνουν σε εορταστικό mood, το παιχνίδι μοιάζει με το καλύτερο πάρτυ, δια χειρός Άγιου Βασίλη και καλεσμένους όλους εμάς!

Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 21:00, οι ηθοποιοί της σειράς «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» βάζουν τα ακουστικά τους και παίζουν με την καρδιά τους!

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και πολύ γέλιο, καθώς από τη μία πλευρά του στούντιο είναι οι «ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ», η ομάδα των Σπύρου Χατζηαγγελάκη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Μάριου Αθανασίου, Αντώνη Γιαννακού, Σεμέλης Μητροπούλου και Ιωσήφ Γαβριελάτου. Απέναντί τους, θα βρεθούν οι «ΠΑΝΤΑ ΣΕΞΥ» με τους Αθηνά Οικονομάκου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Γιάννη Δρακόπουλο, Κώστα Φαλελάκη και Λάζαρο Βασιλείου.

Ετοιμαστείτε για ένα δυνατό και απολαυστικό επεισόδιο με την Ζέτα να παίζει κάνοντας θαύματα με τα μεγάλα της χέρια και την Αθηνά να δυσκολεύεται να επιλέξει λέξη στο παιχνίδι! Ο Μάριος δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα χαρίσει εύκολα τη νίκη στους αντιπάλους, ζητώντας μέχρι και VAR από τον Δάσκαλο!

Το παιχνίδι, όμως, αποκτά και πιο… εξομολογητικό χαρακτήρα με τον Σπύρο να μιλάει με την «ιδιότητα» του ψυχολόγου και τους συμπαίκτες του να αποκαλύπτουν πως σε όλα τα γυρίσματα έρχεται με το ταπεράκι του. Η Λένα από την άλλη, εξομολογείται πως μικρή ήθελε να γίνει… «κουρεύτρα», η Βίβιαν μαθαίνουμε πως πριν τις ερωτικές σκηνές στη σειρά, τρώει καυτερές τσίχλες, ενώ στις ίδιες σκηνές ο Λάζαρος δεν θέλει να του πειράζουν τα μαλλιά. Με την ίδια εξομολογητική διάθεση, ο Μάριος λέει πως τα μούσια του Αντώνη… τσιμπάνε, ενώ όλοι «καταγγέλλουν» πως τα μαλλιά του Γιάννη (Τσιμιτσέλη) δεν χαλάνε με τίποτα! Τέλος, όλοι συμφωνούν πως ο Γιάννης (Δρακόπουλος) με έναν περίεργο τρόπο βρίσκεται στον κόσμο του, ενώ ταυτόχρονα είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το περιβάλλον!

«ROUK ZOUK» - ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00





Συντελεστές

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ Διεύθυνση Παραγωγής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

#RoukZouk

Instagram: @roukzouk.official

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα





Gallery