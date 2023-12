Οικονομία

Κίνηση αεροδρομίων: Αύξηση ρεκόρ το 11μηνο 2023

Αναλυτικά τα στοιχεία επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της επικράτειας από τα οποία προκύπτει η μεγάλη αύξηση.

Ρεκόρ ανόδου διακίνησης επιβατών και πτήσεων σημειώθηκε το 11μηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και του 2019 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας, (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ και 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καταγράφεται ρεκόρ όλων των εποχών στα αεροδρόμια της χώρας καθώς προκύπτει ότι η επιβατική κίνηση 11μηνου 2023 ξεπέρασε κατά 9,6% το 12μηνο του 2022. Σημειώνουμε ότι το φετινό 11μηνο διακινήθηκαν στα αεροδρόμια 69.771.387 επιβάτες, ενώ πέρυσι ολόκληρο το 2022 (12μηνο ?22) είχαν διακινηθεί 63.672.121 επιβάτες.

Διακίνηση επιβατών Νοεμβρίου και 11μήνου 2023

Όσον αφορά την επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια, ο φετινός Νοέμβριος κατέγραψε αύξηση διακίνησης επιβατών κατά 23,5% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 12,7% σε σύγκριση με το 2019, καθώς το 2023 διακινήθηκαν 2.925.746, το 2022 διακινήθηκαν 2.369.079 και το 2019 διακινήθηκαν 2.596.285 επιβάτες. Επίσης, για το 11μηνο του έτους 2023 στην Ελλάδα (Ιανουάριος/Νοέμβριος 2023) το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στα αεροδρόμια, (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), έφτασε τα 69.771.387, έναντι 61.229.394 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 61.665.799 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προκύπτει αύξηση επιβατικής κίνησης 14% σε σχέση με το 2022 και αύξηση 13,1% σε σχέση με το 2019.

Πτήσεις Νοεμβρίου και 11μήνου 2023

Στον τομέα των αεροπορικών κινήσεων τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν 24.842 πτήσεις, έναντι 23.218 το 2022 και 23.774 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση να σημειώνει αύξηση 7%, σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 4,5% σε σύγκριση με το 2019. Από τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων για το 11μηνο του έτους 2023 (Ιανουάριος/Νοέμβριος 2023) προκύπτει ότι έγιναν 537.172 πτήσεις το 2023, έναντι 528.292 το 2022 και 502.646 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση 11μηνου 2023 να σημειώνει άνοδο 1,7% σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το 2019.

