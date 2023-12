Life

Τηλεθέαση - ''Ράδιο Αρβύλα'': Σταθερά πρώτη η παρέα από την Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη διαφορά προηγήθηκε στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού, έναντι του ανταγωνισμού.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» στη 17η σεζόν τους, συνεχίζουν τη σαρωτική τους πορεία, με τέρμα γκάζι!

Η μακροβιότερη ψυχαγωγική εκπομπή που έχει καταφέρει κάτι μοναδικό, να είναι στην κορυφή σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα, ξεκίνησε τη 17η σεζόν της με ακόμα πιο υψηλή τηλεθέαση από την προηγούμενη.

Η καθημερινή ανταπόκριση και αγάπη του κόσμου αποδεικνύουν πως τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται με τη γλώσσα της σάτιρας.

Από τις 6 Νοεμβρίου έως και τις 21 Δεκεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

Η εκπομπή ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 22,6%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 10 μονάδες, όσο και στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 17,8% και 1,8 μονάδες μπροστά από το 2ο κανάλι.

Έχοντας μαζί της καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.485.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, η ανατρεπτική παρέα από τη Θεσσαλονίκη σατίρισε με τον μοναδικό της τρόπο όλα όσα μας προβληματίζουν, αλλά και μας κάνουν να γελάμε.

Ραντεβού μετά τις γιορτές!

