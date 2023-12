Κοινωνία

Πυροβολισμοί - Γκάζι: Επέστρεψε σώος στην Κρήτη ο ένας από τους τραυματίες

Πώς έχει διαχειριστεί η Αστυνομία μέχρι τώρα το ζήτημα της αναζήτησης του δράστη.

Στη γενέτειρά του στο Ηράκλειο επέστρεψε ο 28χρονος Γιάννης, αδελφός του 34χρονου, καθώς έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο των Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου νοσηλευόταν, μετά το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Γκάζι τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τον 28χρονο τραυματία υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο συγγενείς και φίλοι ενώ ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

Ο 28χρονος επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του τα Μάλια Ηρακλείου, με εμφανή τα σημάδια από τον τραυματισμό του, μετά την αιματηρή συμπλοκή στο Γκάζι.

Ανθρωποκυνηγητό για το δράστη

Να επισημάνουμε ότι η Αστυνομία πραγματοποιεί ιδιαίτερα εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών. Όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασαριώτης, ο δράστης μέσω τρίτου προσώπου είχε διαβιβάσει προς την Αστυνομία την υπόσχεση, πως επρόκειτο να παραδοθεί προς σύλληψη μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης.

Οι αρχές δεν έδωσαν βάση στην υπόσχεσή του και συνέχισαν τις έρευνες. Ως προς την επιλογή τους αυτή επαληθεύτηκαν, καθώς ο νεαρός δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ, φοβούμενα ότι μπορεί να καταφέρει να περάσει τα σύνορα της χώρας, έχουν εκδώσει σε βάρος του και Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης.

