Κασσελάκης από “Γεννηματάς”: Είμαστε με το ΕΣΥ και τους εργαζόμενους

Επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς", πραγματοποίησε το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους στους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και με συγγενείς ασθενών. Στη συνάντηση με τη διοίκηση συμμετείχε και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

"Χωρίς αστερίσκους, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, είμαστε με το ΕΣΥ, με τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, τις απολαβές που τους αξίζουν και επιτέλους για να στελεχωθεί το ΕΣΥ όπως πρέπει. Επιτέλους, η κυβέρνηση να κάνει τις προκηρύξεις που χρειάζονται", δήλωσε ο Στ. Κασσελάκης.

"Επίσης, από τον νόμο που συζητάμε τώρα, να βγάλει τον έλεγχο του υπουργού από τη διοίκηση των νοσοκομείων. Η παλαιοκομματική λογική πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Μιλάμε για την υγεία του Έλληνα πολίτη κι αυτή δεν πρέπει να έχει κομματικό "χρώμα"", υπογράμμισε και κατέληξε:

"Ας αφήσουμε αυτό το ρόλο στο ΑΣΕΠ. Εκεί πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις για τις διοικήσεις. Είμαστε εδώ με όλο το προσωπικό, είμαστε δίπλα τους όπως λέω, και το εννοώ, όχι εκατό τοις εκατό, αλλά χίλια τοις εκατό σε κάθε βήμα από εδώ και πέρα".

Είμαι 1.000% δίπλα στους εργαζόμενους

«Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Με τους εργαζόμενους, με τη διοίκηση, με τους συγγενείς των ασθενών. Με μία φωνή λένε: ”Τα νοσοκομεία καταρρέουν”. Αν μένει όρθιο το σύστημα Υγείας είναι χάρη στην υπερπροσπάθεια των ηρώων της καθημερινότητας - του υποαμειβόμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την επίσκεψη του στο «Γεννηματάς».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει ότι «είναι ανάγκη να πληρωθούν οι κενές θέσεις. Είναι ανάγκη να δοθούν μισθοί αξιοπρέπειας. Είναι ανάγκη να φύγουν τα κόμματα από τις διοικήσεις των νοσοκομείων - το ΑΣΕΠ θα αναλάβει τον ρόλο που του πρέπει». Προσθέτει ότι είπε στους εργαζόμενους ότι είναι 1.000% δίπλα τους. «Δεν είναι σχήμα λόγου. Να γνωρίζουν ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό τους», τονίζει.

