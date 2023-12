Οικονομία

Στουρνάρας: Ανάγκη για βαθιές μεταρρυθμίσεις, μετά την επενδυτική βαθμίδα

Τι ανέφερε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος για δικαιοσύνη, γραφειοκρατία, παραγωγικότητα, τράπεζες και παιδεία.

Η επενδυτική βαθμίδα σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα και είναι η απαρχή μιας νέας προσπάθειας για να αυξήσουμε την ευημερία του ελληνικού λαού, τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως ανέφερε, δημοσιονομικά πάμε καλά όπως και στην ανάπτυξη ωστόσο χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στην Δικαιοσύνη, γραφειοκρατία στο Δημόσιο και φοροδιαφυγή που αποτελούν και προτεραιότητες της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν.

Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε ότι οι μέσες μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να ακολουθούν την μέση αύξηση της παραγωγικότητας ενώ εστίασε στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στον παραγωγικό τομέα.

«Όταν τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά θα φτάσουμε σε πιστοληπτική ικανότητα Α» ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.

Για το πρόστιμο ύψους σχεδόν 42 εκατομμυρίων ευρώ (41,7), που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank, Αττικής και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για εναρμονισμένη πρακτική και το ύψος των χρεώσεων σε συναλλαγές ανάληψης μετρητών με κάρτα μίας τράπεζας από το ΑΤΜ μίας άλλης, ο κ. Στουρναρας σχολίασε ότι οι θεσμοί λειτουργούν.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι απαιτείται ενδυνάμωση των μικρών τραπεζών για να προκληθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα.

Για την μεταρρύθμιση στην Παιδεία σχολίασε ότι «αργήσαμε να δημιουργήσουμε μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα» και έφερε ως παράδειγμα την Κύπρο που έχει όφελος 6% του ΑΕΠ από τα ξένα πανεπιστήμια.

Τόνισε παράλληλα πως η Παιδεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την αγορά εργασίας.

Ερωτηθείς για τον Economist που ανέδειξε την Ελλάδα, χώρα της χρονιάς για το 2023, ο διοικητής της Τράπεζας ανέφερε ότι πρόκειται για περιοδικό υψηλού κύρους και είναι πολύ σημαντικά τα όσα είπε για την Ελλάδα σε δυο συνεχή τεύχη.

