Κοινωνία

Καταδίωξη - Χαϊδάρι: Προφυλακιστέοι ο 17χρονος και ο 20χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέιοι μετά από την απολογία τους. Ποιες κατηγορίες τους βαραίνουν.

-

Οι δύο Ρομά 17 και 20 ετών που συνελήφθησαν για εμπλοκή στην καταδίωξη στην Αθηνών-Κορίνθου απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η συμποκή είχε γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας και έιχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής, Χρήστου Κουρουνιώτη, και τον σοβαρό τραυματισμό του συνεπιβάτη του.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν είναι η σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές οχημάτων. Για την ίδια υπόθεση έχει σχηματισθεί δικογραφία για τους δύο συνεργούς τους που διέφυγαν της σύλληψης.

Ο 20χρονος είναι ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη επί τόπου, μετά το τραγικό συμβάν. Ο 17χρονος -ξάδελφός του– εντοπίστηκε μια ημέρα μετά από αστυνομικούς, προβάλλοντας αντίσταση κατά τη σύλληψη του. Ο ανήλικος έχει απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται πως συμμετείχε στην καταδίωξη του Περάματος το 2022, με θύμα ομόφυλό του από πυρά αστυνομικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ύπνος: Πώς επηρεάζει τη συναισθηματική μας λειτουργία

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Τροχαίο στο Ίλιον: Νεκρός οδηγός μηχανής