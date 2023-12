Σουάρεζ - Μέσι: Συμπαίκτες στην Ίντερ Μαϊάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Μεγαλώνει” η καταλανική παρέα στο Μαϊάμι, καθώς η ομάδα του Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Λουίς Σουάρεζ.

-

«Τίποτα πιο όμορφο από το να παίζεις με φίλους».

Έτσι η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Λουίς Σουάρες, ο οποίος θα ξανασμίξει στη νότια Φλόριντα με τους Λιονέλ Μέσι, Σέρχι Μπουσκέτς και Τζόρντι Άλμπα, όλους εκείνους που σημάδεψαν μια εποχή στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ουρουγουανός, που υπέγραψε για τη σεζόν 2024 MLS, γίνεται έτσι το «κερασάκι στην τούρτα» του έργου του πρώην ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Μπέκαμ και του επιχειρηματία Χόρχε Μας, συνιδιοκτήτες της Ίντερ Μαϊάμι, της οποίας ο μοναδικός στόχος είναι να μετατρέψουν τον σύλλογο, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2018, σε πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ένας παίκτης με την ποιότητα και το πάθος του Λουίς Σουάρες για το ποδόσφαιρο έρχεται στην ομάδα μας. Συμμετέχει σε μια ομάδα που εμπνέει την επόμενη γενιά. Ανυπομονούμε να τον δούμε στο γήπεδο δίπλα στους πρώην συμπαίκτες του και τους νέους από την ακαδημία μας», δήλωσε ικανοποιημένος ο Μπέκαμ.

Ο Μας, από την πλευρά του, ανέφερε τον Σουάρες ως «έναν σκληρό ανταγωνιστή του οποίου η νοοτροπία της νίκης αντιπροσωπεύει αυτό που θέλουμε από τους παίκτες μας».

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9 ?? We have signed Uruguayan striker Luis Suarez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season! Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

I’m very happy and excited to take on this new challenge with Inter Miami. I’m ready to work to make the dream of winning more titles with this great Club a reality. ??? - @LuisSuarez9 pic.twitter.com/T6Ya7MJrXL