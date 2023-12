Οικονομία

Ενέργεια – Σκυλακάκης: Το 2024 φέρνει πολύ καλύτερες τιμές και κοινωνικό τιμολόγιο πολυτέκνων

Τι ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το ζήτημα του κόστους ενέργειας των νοικοκυριών.

«Από την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε πολύ καλύτερα τιμολόγια από ότι την 1η Νοεμβρίου, παρά το γεγονός ότι σταματούν οι επιδοτήσεις». Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο υπουργός σημείωσε ότι «η καλύτερη διασφάλιση, ότι δεν υπάρχουν συνεννοήσεις, είναι να γνωρίζει ο κόσμος τις τιμές και για πρώτη φορά την πρώτη μέρα του μήνα θα μάθει τις τιμές, δηλαδή μετά την Πρωτοχρονιά».

Αναφερόμενος στο πράσινο τιμολόγιο είπε ότι «το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι ξέρεις τις τιμές 1η του μήνα, 2 του μήνα». Επιπλέον πρόσθεσε ότι «είναι αυτό στο οποίο ξέρετε και μπορείτε να συγκρίνετε μετά. Με βάση το πράσινο μπορείτε να κινηθείτε είτε προς το μπλε είτε προς το κίτρινο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, αλλά θα κινηθείτε χωρίς να μπορεί κάποιος να σας παραπλανήσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η 1η Ιανουαρίου «είναι μια ευτυχής συγκυρία διότι φαίνεται ότι πάνε καλά τα τιμολόγια» και πρόσθεσε ότι «η τιμή των ρύπων που είναι γύρω στα 76 με 75 ευρώ σήμερα –ήταν 25 πριν την κρίση– κι αυτή δεν θα αλλάξει, συνεπώς έχουμε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό αύξησης».

Σε ερώτηση, πότε θα περιοριστεί το κόστος της τιμής των ρύπων για τους καταναλωτές ο υπουργός απάντησε ότι θα περιορίζεται «όσο περισσότερες ΑΠΕ μπαίνουν στο σύστημα» ενώ κλείνοντας σημείωσε ότι «είναι η πρώτη φορά που δεν πρέπει να αγχώνεται (σ.σ. ο κόσμος) γιατί με το πράσινο θα έχει καλές τιμές… Μπορεί να δει πολύ ελκυστικές προσφορές και στο μπλε» υπογράμμισε.

Τέλος ανέφερε ότι από την 1η Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν και οι αιτήσεις για το νέο κοινωνικό τιμολόγιο πολυτέκνων.

