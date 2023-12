Κοινωνία

Αράχωβα - Όλιβερ: Ο κηδεμόνας του χάσκι ζητά πραγματογνώμονα του εξωτερικού (βίντεο)

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Δεν προκύπτει ανθρώπινη παρέμβαση για τον θάνατο του Όλιβερ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο καθηγητής κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πραγματογνώμονας που όρισε η Ελληνική Αστυνομία για να διαλευκάνει, αν το άτυχο χάσκι από την Αράχωβα υπέκυψε στα τραύματα που έχει, από ζώο ή άνθρωπο.

Στο 4σέλιδο πόρισμά του, ο καθηγητής κτηνιατρικής καταλήγει ότι η φύση των τραυμάτων και των αλλοιώσεων παραπέμπει σε επίθεση άλλου ζώου, ενός ή περισσότερων. «Η πραγματογνωμοσύνη βασίζεται σε φωτογραφικό υλικό αλλά και σε συγκεκριμένο υλικό που δόθηκε από το Α.Τ. Διστόμου, συμπεραίνεται ότι: το ζώο κατέληξε από μεθαιμορραγικό σοκ, λόγω τραυμάτων τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν τεκμαίρουν ανθρώπινη παρέμβαση αλλά η φύση των τραυμάτων και των αλλοιώσεων παραπέμπει σε επίθεση άλλου/ων ζώου/ων […] Διαπιστώνεται περιφερειακά του τραύματος, λύση συνεχείας του δέρματος που προέρχεται από θλων και τέμνων όργανο (δόντι)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το άτυχο ζώο, είχε εξεταστεί από κτηνίατρο της Ιτέας λίγο πριν καταλήξει. Εκείνη είχε πιστοποιήσει ότι δεν βρέθηκαν δαγκωματιές άλλου ζώου στο σώμα του σκύλου, μόνο χτυπήματα από ανθρώπινο χέρι, ενώ είχε δει τραύμα στην περινεϊκή χώρα, που έδειχνε κακοποίηση. Οι δυο κτηνίατροι της Λιβαδειάς όμως –που έκαναν την νεκροτομή– δεν είδαν την εν λόγω κακοποίηση, ενώ τώρα ο πραγματογνώμονας της Αστυνομίας υποστηρίζει ότι το τραύμα αυτό στην περινεική χώρα δεν εκτιμήθηκε σωστά, ήταν σε εκτεταμένη σήψη, άρα είχε γίνει πολύ παλιότερα από την ημέρα που βρέθηκε ο Όλιβερ βαριά τραυματισμένος, ενώ ο καθηγητής είδε στο άτυχο σκύλο τραύματα από δόντια ζώου!

Η κτηνίατρος της Ιτέας είναι κατηγορηματική στην αρχική της εκτίμηση και επιμένει ότι το τραύμα προήλθε από ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ από την πλευρά του κηδεμόνα του Όλιβερ, οι δικηγόροι του επιμένουν στην διερεύνηση των σεναριών περί κακοποίησης από άνθρωπο.

Η Έφη Γρανιτσιώτη, δικηγόρος του κηδεμόνα, σημείωσε: «Πως είναι δυνατόν ένας καθηγητής κτηνιατρικής να εξαγάγει ασφαλές συμπέρασμα από δυο φωτογραφίες και από την γνάθο; Η πραγματογνωμοσύνη εκτιμάται ελεύθερα. Θα υπάρξουν άλλες δυο εκθέσεις τεχνικών συμβούλων, θα υπάρξουν –θέλουμε να πιστεύουμε– και μαρτυρικές καταθέσεις, και δεν θα είναι τόσο εύκολο να πάει στο αρχείο αυτή η υπόθεση».

Από την πλευρά του κηδεμόνα του Ολιβερ, έχουν γίνει αιτήματα να εξεταστούν τα οστά του σκύλου από Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής της Ευρώπης.

