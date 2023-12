Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Σύλληψη αλλοδαπού μετά από τροχαίο στο Αγρίνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ένα αλκοτέστ μετά από τροχαίο στο Αγρίνιο, οδήγησε στη σύλληψη ενός αλλοδαπού που εμπλέκεται στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

-

Ένας άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 22/12 στην Αιτωλοακαρνανία έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Όπως αναφέρει το agriniopress, από το τροχαίο, που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θέρμου – Αγρινίου, ο αλλοδαπός άνδρας δεν τραυματίστηκε ενώ το ΙΧ υπέστη υλικές ζημιές. Υποβλήθηκε στη συνέχεια σε αλκοτέστ, το οποίο και έδειξε όριο άνω του επιτρεπτού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του ΚΟΚ. Από τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων, όμως, ο οδηγός φέρεται πως αναζητούνταν για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων. Πρόκειται για την υπόθεση του βιασμού και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης στης 12χρονης στον Κολωνό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα