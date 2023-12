Κόσμος

Πράγα: Πριν το μακελειό ο δράστης είχε σκοτώσει και τον πατέρα του

Τι αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πώς τον χαρακτηρίζουν όσοι τον γνώριζαν προσωπικά

Νέα στοιχεία για τον μακελάρη της Πράγας έρχονται στη δημοσιότητα, όσο η αστυνομία αναζητά τα κίνητρά του. Στο πένθος η Τσεχία, αναζητείται η φίλη του δράστη.

“Μοναχικός λύκος”, ανασφαλής και λάτρης των όπλων. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούν οι Αρχές για τον 24χρονο μακελάρη που σκόρπισε τον θάνατο στο Πανεπιστήμιο του “Καρόλου” στην Πράγα, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένου του δράστη- ενώ τραυματίστηκαν 25 ακόμη.

Πρόκειται για μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην πρόσφατη ευρωπαϊκή Ιστορία. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν για τον δράστη ότι φέρεται να έστειλε μήνυμα στη φίλη του, για να της πει ότι θα αυτοκτονήσει, με αποτέλεσμα να ελέγχεται το αν έπαιξε και αυτή κάποιο ρόλο στην επίθεση, γεγονός που δημιουργεί φόβους.

Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν εσωστρεφή «σπασίκλα» που γοητευόταν από τα όπλα και μισούσε τον κόσμο. Ο δράστης, ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, είχε ολοκληρώσει την προπτυχιακή του διατριβή για την Πολωνική ιστορία του 19ου αιώνα.

Οι Αρχές πιστεύουν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών σκότωσε τον ίδιο του τον πατέρα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς και έναν άλλο άνδρα και τη δύο μηνών κόρη του στις 15 Δεκεμβρίου. Η τσεχική αστυνομία, που ερευνά το σπίτι του, επιβεβαίωσε ότι ένα όπλο που βρέθηκε στο κατάλυμα χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσει τον πατέρα και το μωρό του, γράφει η Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, η αστυνομία βρήκε επίσης μια αυτοσχέδια βόμβα στο κελάρι. Αστυνομική πηγή είπε στη La Stampa ότι η αυτοσχέδια βόμβα αποτελούνταν από «κύλινδρο, πυρομαχικά, πυροτεχνικό υλικό και χημικές ουσίες».

Τη στιγμή που οι αστυνομικές έρευνες για τα κίνητρα του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εκατοντάδες άνθρωποι -μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός Πιετρ Φιάλα- έσπευσαν να αφήσουν λουλούδια και κεριά έξω από το πανεπιστήμιο, στη μνήμη των θυμάτων.

