Κοινωνία

Λιόσια: έκλεψε ΙΧ, τον καταδίωξαν και... “ταμπουρώθηκε” σπίτι του

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη άνδρα ο οποίος, με κλεμμένο αυτοκίνητο, προσπάθησε να διαφύγει των αρχών.

Ακόμη μία επεισοδιακή καταδίωξη συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής από τα Λιόσια ως τον Ρέντη.

Πιο συγκεκριμένα, η καταδίωξη ξεκίνησε στις 03:45 από την περιοχή των Λιοσίων, όταν ένας άνδρας, με κλεμμένο όχημα δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και ο 33χρονος άνδρας, έφτασε στην πλατεία Αρμενίας στου Ρέντη και εκεί "ταμπουρώθηκε" σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, με την πράξη του αυτή να μην ωφελεί, αφού τελικά συνελήφθη.

