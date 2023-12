Οικονομία

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” σε στριπτιζάδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο έλεγχος συνεχίζεται και σε προηγούμενες χρήσεις, εκτός αυτής του 2022, για να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση ήταν το ίδιο… αμελής.

-

Φοροδιαφυγή ύψους 3 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ σε γνωστό κέντρο διασκέδασης ενηλίκων. Ειδικότερα, αξιοποιώντας πληροφορίες που έφτασαν μέσω καταγγελίας, και παρακολουθώντας στοχευμένα τη φορολογική συμπεριφορά της συγκεκριμένης επιχείρησης, οι ελεγκτές διαπίστωσαν απόκρυψη διόλου ευκαταφρόνητου εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, στο εν λόγω γνωστό κέντρο διασκέδασης ενηλίκων, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν και σε επιτόπιο έλεγχο. Από την πλήρη επεξεργασία των στοιχείων, διαπίστωσαν ότι για το φορολογικό έτος 2022 η επιχείρηση δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ απέφυγε και την καταβολή ΦΠΑ συνολικού ποσού 255.000 ευρώ.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος και προσαυξήσεις, καθώς πρόστιμο 130.000 ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται και σε προηγούμενες χρήσεις, για να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση ήταν το ίδιο… αμελής.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Μπελέρη: Παραιτήθηκε ο ηττημένος δήμαρχος Χειμάρρας

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Αστυνομικός ντύθηκε... Άη Βασίλης και συνέλαβε κακοποιούς