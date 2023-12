Life

Βασίλης Καρράς: Όταν ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής μπήκε στο “Γκίνες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη η απώλεια για το ελληνικό τραγούδι. Η φορά που ο "άρχοντας" της πίστας κατέκτησε το "Γκίνες".

-



Μεγάλη είναι η απώλεια του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Βασίλη Καρρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, Κυριακή (24/12), σε ηλικία 70 ετών. Ο γνωστός τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρούνταν από προβλήματα υγείας, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν με κορονοϊό στην εντατική.

Η ιστορική συναυλία στο Arena Armeec το 2017

Ο Βασίλης Καρράς ήταν, αναμφίβολα, ένας από τους πιο ταλαντούχους λαϊκούς τραγουδιστές που έχει βγάλει η χώρα μας. Η διαδρομή του στο λαϊκό τραγούδι μάς έχει χαρίσει πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και αξιόλογες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, ενώ οι επιτυχίες του είναι αμέτρητες.

Οι συναυλίες του, όπως και τα τραγούδια του, είναι εκατοντάδες, ωστόσο, μία από αυτές κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα προγνωστικά και να του χαρίσει μια μεγάλη πρωτιά. Πρόκειται για την τεράστια συναυλία που πραγματοποίησε στις 10 Μαΐου του 2017 στο στάδιο Arena Armeec στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο Βασίλης Καρράς κατάφερε να μαζέψει 17.000 άτομα, ενώ άλλοι 6.000 που ήθελαν να τον δουν και δεν βρήκαν εισιτήριο, παρακολούθησαν τη συναυλία του από video wall.

Ο Βασίλης Καρράς έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος τραγουδιστής που κατάφερε να κάνει sold out στην Arena Armeec της Σόφιας στη Βουλγαρία. Η διοργανώτρια αρχή ανέφερε πως πρόκειται για «ρεκόρ Γκίνες», μιας και ουδείς είχε καταφέρει να γεμίσει την εν λόγω αρένα σε μία και μοναδική εμφάνιση του. Tραγούδησε για περίπου τρεις ώρες, ενώ η συγκίνηση του στο τέλος της συναυλίας ήταν έκδηλη. Εκείνες τις μέρες ο γνωστός τραγουδιστής «έκλεινε» 40 χρόνια καριέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Χριστούγεννα: Αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες