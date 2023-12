Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για Κουρμπέλη

Τι αναφέρει το δημοσίευμα της takvim.com.tr για το φλερτ του Ολυμπιακού με τον διεθνή αμυντικό που απέκτησε η Τραμπζονσπορ από τον Παναθηναϊκό.

Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Δημήτρη Κουρμπέλη κάνει λόγο τουρκική ιστοσελίδα. Μάλιστα, σημερινό (25/12) δημοσίευμα της takvim.com.tr αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στόχο να... χτυπήσουν την πόρτα της Τραμπζονσπόρ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον διεθνή αμυντικό μέσο.

Ο 30χρονος άσος εντάχθηκε το καλοκαίρι στο δυναμικό του συλλόγου της Τραπεζούντας, προερχόμενος από τον Παναθηναϊκό, και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 έτους.

Μέχρι τώρα, ωστόσο, δεν έχει παίξει όσο θα επιθυμούσε, καθώς έχει «γράψει» μόλις πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα, έχοντας βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο για συνολικά 283 λεπτά.

Έτσι, και με δεδομένο ότι υπάρχει η πρόκληση της εθνικής, η οποία διεκδικεί στα μπαράζ του Μαρτίου την πρόκρισή της στην τελική φάση του EURO 2024, ενδέχεται ο έμπειρος άσος να... καλοβλέπει τη μετακίνησή του σε άλλη ομάδα, προκειμένου να βρει το χρόνο συμμετοχής που θα του επιτρέψει να θέσει υποψηφιότητα για μια θέση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

