Χριστούγεννα: Με ανοιξιάτικο καιρό οι Αθηναίοι βγήκαν στις παραλίες (βίντεο)

Πώς ο φετινός καιρός βοήθησε τους χριστουγεννιάτικους κολυμβητές. Τι πρέπει να προσέξουν όσοι σκέφτονται να το επιχειρήσουν.

Με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή πείπεδα, την ηλιοφάνεια να δεσπόζει και γενικότερες καιρικές σνυθήκες να ευνοούν, δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που επιδόθηκαν στο σπορ της χειμερινής κολύμβησης γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στις παραλίες.

Πολλές παραλίες της Αττικής γέμισαν από λουόμενους που απόλαυσαν την ηλιοφάνεια και τη θάλασσα, σημειώνοντας μάλιστα ότι η θερμοκρασία του ήταν ιδιαίτερα "φιλόξενη".

Η χειμερινή κολύμβηση είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές χόμπι το οποίο τα τελευταία χρόνια "κερδίζει" όλο και περισσότερους θιασώτες σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στο νότιο ημισφαίριο. Ωστόσο, γιατροί αλλά και Σύλλογοι Χειμερινών Κολυμβητών, σε ενημερωτικό υλικό τους πρειδοποιούν ότι η ενασχόληση με αυτό πρέπει να γίνεται αργά, σταθερά και ακολουθώντας προσεκτικές οδηγίες:

Προετοιμασία σε 3 βήματα:

Για να ασχοληθούμε με τη χειμερινή κολύμβηση, θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί απαραιτήτως ιατρικός έλεγχος, ειδικά αν βρισκόμαστε σε προχωρημένη ηλικία, καθώς και αν πάσχουμε από διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις, πνευμονοπάθειες, αγγειοπάθειες, κάποιες μορφές νευροπάθειας και αλλεργίες.

Το πρώτο βήμα για να γίνει κανείς χειμερινός κολυμβητής είναι να μη διακόψει τα μπάνια μετά τις διακοπές, ώστε το σώμα να συνηθίζει στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Διότι το νερό της θάλασσας, σε σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αργεί να κρυώσει, καθότι πρόκειται για μια μεγάλη μάζα νερού, που η θερμοκρασία της δεν μπορεί να μεταβληθεί απότομα, αλλά σταδιακά. Ενδεικτικά, η θερμοκρασία της θάλασσας στην Αττική τον Δεκέμβριο είναι γύρω στους 15 ο C, κάποιες φορές υψηλότερη και από εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Όταν βουτήξουμε, θα πρέπει να έχουμε τη σύνεση να μην εξαντλήσουμε τον οργανισμό μας. Με το που αισθανθούμε δυσφορία ή τις αντοχές μας να αρχίζουν να μας προδίδουν, πρέπει να βγούμε αμέσως από το νερό και να φροντίσουμε να φορέσουμε κάτι ζεστό ή, ακόμα καλύτερα, να βρεθούμε σε θερμαινόμενο περιβάλλον.

Τι πρέπει να προσέχετε:

Αποφεύγουμε το χειμερινό μπάνιο όταν βρέχει κι όταν φαίνεται να υπάρχει περίπτωση κεραυνού , καθώς επίσης κι όταν φυσάει νοτιάς, διότι η θάλασσα υπό τέτοιες συνθήκες δεν είναι καθόλου προβλέψιμη.

Πριν μπούμε, κάνουμε μια μικρή προθέρμανση με διατάσεις, για να ενεργοποιήσουμε και να αιματώσουμε τους μυς (οι μύες χρειάζονται περίπου 15-20 λεπτά ήπιας άσκησης, προκειμένου να αιματωθούν με τον σωστό τρόπο). Μπορούμε, επίσης, να κάνουμε επιτόπιο τρέξιμο ή ένα σύντομο τζόκινγκ.

Ποτέ δεν βουτάμε απότομα στο νερό. Μάλιστα είναι προτιμότερο να πέφτουμε με την πλάτη, ώστε να μη νιώσει το στέρνο την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και να μην επηρεαστεί η καρδιά.

Κολυμπάμε ασταμάτητα από 5 έως 10 λεπτά, διότι καθώς το σώμα έρχεται σε επαφή με το κρύο νερό, χάνει γρήγορα τη θερμότητά του.

Δεν ξανοιγόμαστε στο πέλαγος, γιατί τα μέλη του σώματος είναι πολύ πιο επιρρεπή σε κράμπες και μουδιάσματα στο κρύο οπότε και θα δυσκολέψουμε την επιστροφή μας στη στεριά.

Ένα καλό, ενδεικτικό χρονικό διάστημα παραμονής στο νερό είναι τα 15 έως 20 λεπτά. Ωστόσο, για τους πρωτάρηδες, η χειμερινή βουτιά πρέπει να διαρκεί λίγα λεπτά (4 έως 5).

. Ωστόσο, . Μόλις βγούμε, σκουπιζόμαστε καλά και ντυνόμαστε με ζεστά ρούχα.

