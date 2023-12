Κόσμος

Γάζα: Ένταση των αιματηρών επιχειρήσεων τη Δευτέρα

Ποια η ανυποχώρητη στάση του Μπεντζαμίν Νετανιάχου και τι απαντά η Χαμάς.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να σιγήσουν τα όπλα, δεν διαφαίνεται να σχεδιάζεται καμία ανάπαυλα στο σφυροκόπημα της Λωρίδας από το Ισραήλ, έπειτα από δύο και πλέον μήνες πολέμου. Αντιθέτως η νύχτα Δευτέρας προς Τρίτη υπήρξε μία από τις πιο αιματηρές από την έναρξη των επιχειρήσεων, με τους Παλαιστίνιους να ψάχνουν την Τρίτη για σορούς δικών τους προσώπων ανάμεσα στα συντρίμμια. Βομβαρδισμός την Κυριακή το βράδυ σκότωσε τουλάχιστον 70 ανθρώπους στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι (κεντρικά), σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Δεν θα σταματήσουμε (…) θα εντείνουμε τις μάχες τις ημέρες που έρχονται. Αυτός θα είναι μακρύς πόλεμος», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου, αφού επισκέφθηκε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας. Από τις στήλες των άρθρων γνώμης της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, ο ισραηλινός πρωθυπουργός όρισε τρία «προαπαιτούμενα» για να υπάρξει ειρήνη. «Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, η Γάζα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η παλαιστινιακή κοινωνία πρέπει να αποριζοσπαστικοποιηθεί», απαρίθμησε.

Ο Νετανιάχου αποκλείει την ανάθεση της διακυβέρνησης του θυλάκου στην Παλαιστινιακή Αρχή. Για «το εγγύς μέλλον», είπε, «το Ισραήλ θα αναλάβει την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα».

Κατά την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης διατεθειμένος να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση των Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας. Το «πρόβλημα», είπε σε κοινοβουλευτικούς του κόμματός του, του Λικούντ, «δεν είναι αν πρέπει να επιτρέψουμε την έξοδο, αλλά αν θα βρεθεί χώρα διατεθειμένη να απορροφήσει» τον πληθυσμό που θα φύγει, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Χααρέτς.

Η Χαμάς αντέδρασε χαρακτηρίζοντας «γελοίο σχέδιο» τη δήλωση αυτή. Οι Παλαιστίνιοι, τόνισε, «αρνούνται να απελαθούν και να εκτοπιστούν», δεν πρόκειται να δεχθούν «την εξορία» και «δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να παραμείνουν στη γη μας».

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Τπουργείου Υγείας της Χαμάς, 20.674 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι τραυματίες είναι σχεδόν 55.000.