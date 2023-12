Life

Βασίλης Καρράς: Σε λαϊκό προσκήνυμα την Τρίτη η σορός του αγαπητού καλλιτέχνη

Κοσμοσυρροή αναμένεται στο τελευταίο αντίο. Ποιοι θα εκφωνήσουν τους αποχαιρειτσμούς προς τον ερμηνευτή.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Βασίλη Κάρρα. Η σορός του μεγάλου λαϊκού βάρδου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τρίτη από τις 09.00 έως και τη 13.00 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στο κέντρο της πόλης, ενώ στην γενέτειρά του, το Κοκκινοχώρι της Καβάλας, την Τετάρτη στις 12.00 θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία και θα γίνει η ταφή.

Στο τελευταίο αντίο θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Φιλαρμονικές Ορχήστρες Νέας Προποντίδας και Απόλλων Ροδολίβους. Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος Βαγγέλης Αραμπατζής.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι αντί στεφάνων, να στηριχθεί ο Σύλλογος Φίλων των Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».