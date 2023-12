Καβάλα

Καβάλα - Δώρο Χριστουγέννων: Διώξεις κατά εργοδοτών για παράλειψη καταβολής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εργαζόμενοι προσέφυγαν στη νόμιμη διαδικασία καταγγελίας με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν οι κυρώσεις.

-

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι δύο ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, λόγω μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων σε εργαζόμενους.

Στην Καβάλα εργαζόμενοι προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος ιδιοκτήτη επιχείρησης για μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Σε βάρος του εργοδότη σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Καβάλας, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση.

Από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτριας επιχείρησης στην πόλη, έπειτα από καταγγελία εργαζόμενου ότι δεν έλαβε το δώρο Χριστουγέννων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα