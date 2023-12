Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Ο Jack...ξετρύπωσε ναρκωτικά

Ένας άνδρας συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Στη σύλληψη ημεδαπού κατηγορούμενου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην οικία του συλληφθέντος -στην οποία συνέδραμε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών «Jack»-, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, τέσσερις συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 99,25 γραμμαρίων, επτά συσκευασίες και δύο κυτία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 24,34 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη αναμεμειγμένη με καπνό βάρους 7,06 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και δύο θρυμματιστές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών ο δράστης - ο οποίος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης- δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή.

